Musevi: Amerika’nın mevcut yönetimi sistematik ırkçılık ve beyaz ırk üstünlüğünü takdir ediyor

Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Musevi, ‘’ ABD vatandaşı George Floid’in polis uniforması giymiş bir beyaz tarafından vahşice ve soğukkanlı şekilde öldürülmesi beyaz ırkın sistematik kendini üstün görme ırkçılığının göstermesidir bu ABD mevcut yönetimi tarafından takdir edilmektedir. ‘’ diye yazdı.

40 yaşındaki Minosita Eyaletinde yaşayan zenci Amerika'nın vatandaşı George Floid polisin şiddeti sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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2012