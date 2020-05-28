28 May 2020 19:30
Journalist ID: 1942
News Code: 83803283
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Tahti Revançi: Amerika’nın son yaptıkları 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına son darbeydi

Tahti Revançi: Amerika’nın son yaptıkları 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına son darbeydi

Tahran, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, Washingto’un İran nüklaeer muafiyetlerine son verme kararının 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına son darbe olduğunu ve ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) ortaklığı iddiasının yanlış olduğunu söyledi.

Tahti Revançi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Tahti Revançi, ‘’ İki sene önce Trump ABD’nin KOEP ortaklığına son verdi, bunu sonucu olarak ABD, KOEP ve 2231 nolu kararı çiğneme hareketlerine devam etmekte ve anlaşmanın nükleer bölümlerinin uygulanmasına bile cezlar uygulanması KOEP’e indirilen son darbedir. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, Amerika’nın KOEP’te var olduğu iddiasının gülünç olması kadar yanlış bir söylemde olduğunu ifade etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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