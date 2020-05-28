Tahti Revançi: Amerika’nın son yaptıkları 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına son darbeydi

Tahti Revançi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Tahti Revançi, ‘’ İki sene önce Trump ABD’nin KOEP ortaklığına son verdi, bunu sonucu olarak ABD, KOEP ve 2231 nolu kararı çiğneme hareketlerine devam etmekte ve anlaşmanın nükleer bölümlerinin uygulanmasına bile cezlar uygulanması KOEP’e indirilen son darbedir. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, Amerika’nın KOEP’te var olduğu iddiasının gülünç olması kadar yanlış bir söylemde olduğunu ifade etti.

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2012