Bu sene 2.2 milyar Avro maden sanayi projesinin açılışı yapılacak

Tahran’da açıklamada bulunana Garibpur, geçen sene maden ve maden sanayi alanında 3.2 milyar dolar proje açılışının yapıldığını bildirdi.

Kurumu maden keşiflerinin yüzde 160 arttığını ifade eden Garibpur, Eylül 2018 tarihin kadar kurumun 250 bin km kare keşif sahası olduğunu Eylül 2018’den Mart 2020’ye kadar bu alanlara 400 bin km karanın ilave edildiğini söyledi.

İran aleyhindeki ambargolara değinen Garibpur, geçen sene Alüminyum ve çelik gibi stratejik sanayi için ( Alüminyum pudrası ve Grafiti elektrod) stoklama yapıldığını ve bunların iyi durumda olduklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012