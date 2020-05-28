İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 113 bine yaklaştı

Dünden bu yana 2258 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 63’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 627, bu hastalığa yakalananların sayısının 143 bin 849’a yükseldiğini, 112 bin 988 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 543 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 876 bin 492 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye bildirdi.

İran, okulları ve üniversiteleri kapatmaktan kültürel ve dini toplantıların iptaline kadar korona salgınının yayılmasını durdurmak için çok sayıda adım attı. Aynı zamanda halka açık yerler dezenfekte edilmektedir

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2012