Ruhani, Azerbaycan Milli Gününü kutladı

Ruhani mesajında iki ülkenin mevcut yüksek siyasi irade sayesinde birbirinin destek ve yardımı ve çabası ile iki millet menfaatleri doğrultusunda adım atabileceğeini söyledi.

Ruhani, ‘’İran ve Azerbaycan’ın tarihi, kültürel ve dini ortaklıkları ve komşuluk fırsatı ile birçok işbirliği ve yatırım haizdir ve bu yönde yüksek adımlar atabileceklerdir. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’Umarım dünyanın koronavirüsüne zaferi ile ikili anlaşmalarının izlenilmesi ile uluslararası ve bölgesel çeşitli konular için ortak işbirliğine devam edelim. ‘’ ifadesini kullandı.

Ruhani mesajında Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve halkına esenlikler temenni etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012