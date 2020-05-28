Galibf, İslami Şua Meclis Başkanlığına seçildi

Galibaf bugün yapılan oylamada 230 oy ile 11. İslami Şura Meclisinin birici yılında başkan olarak seçilmiştir.

İslami Şura Meclisi 11. Dönemi, yargı, yasama ve yürütme başkanları, askeri ve sivil yetkililer ve 268 milletvekilinin katılımıyla dünn İslam İnlıkabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin mesajı okunarak başladı.

slam İnkılabı Rehberi mesajında; 'İmam Humeyni, İslami Şura Meclisi'ni işlerin başı olarak bildirdi. Kanunu ülkeyi Anayasada belirlenen zirve ve hedeflere giden yol olarak görürsek parlamento, bu hayati yolu açmaya taahhütlüdür' ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei bu mesajında ülkenin koşulları ve öncelikleri hakkında doğru bilgi sahibi olma, aktif ve düzenli katılım, güvenilirlik, uzmanlık ve yasal görevlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Her dönemde yeni meclisin başlangıcında milletvekilleri açılış töreninden sonra İmam Humeyni mezarına giderek İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun ideallerine olan bağlılıklarını yeniliyorlardı, ancak bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle bu tören düzenlenmedi.

290 üyeli İslami Şura Meclisi'ne seçilen milletvekilleri dört yıl boyunca görevlerini yapmaktadır.

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2012