Bazorgan sınırı faal hale geldi

Tahran, IRNA- İran’ın Türkiye ile olan en büyük sınırı Bazorgan faal halle geldi. İran Sanayi, Maden ve Tcaret Bakanlığı tarafından yayınlanan genelde ile Mart ayından bu yana tatil durumda olan Bazorgan sınnır kapısı faal hale geldi.

Bu sınır kapısı Korona’dan dolayı tatil edilmişti. Şu an İran’ın 31 kara sınır kapısıdan 17 sınır kapısı faaliyetlerine başlamıştır. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012