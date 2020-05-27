İran'dan Suriye halkına karşı uygulanan tek taraflı yaptırımların kaldırılması çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, BM Suriye Özel Temsilcisili ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Haci, bu görüşmede en son siyasi gelişmeler, hümaniter konular, saha gelişmeleri, Suriye halkının sorunları ve Anayasa Komitesi'nin bir sonraki toplantısı gibi konuları masaya yatırdı.

Taraflar bu görüşmede Suriye halkına özellikle korona salgınının yaşandığı koşullar da dikkate alınarak hümaniter yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilmiş mültecilern topraklarına dönmesi ve Suriye krizinin siyasi olarak çözülmesi için siyasi sürecin sürdürülmesi gibi meselelere vurgu yaptı.

Haci ayrıca Suriye halkına karşı devreye konulan ambargoların yasa dışı ve insanlık dışı olduğunun altını çizerek, yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

İranlı yetkili Suriye'de istikrar ve güvenliğinin geri kazanılması ve terörle mücadelenin de devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti.