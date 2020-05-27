İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 111 bin 176'ya ulaştı

Dünden bu yana 2080 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 56’sının daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 564’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 141 bin 591’e yükseldiğini, 111 bin 176 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 551 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 856 bin 546 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye bildirdi.

İran, okulları ve üniversiteleri kapatmaktan kültürel ve dini toplantıların iptaline kadar korona salgınının yayılmasını durdurmak için çok sayıda adım attı. Aynı zamanda halka açık yerler dezenfekte edilmektedir