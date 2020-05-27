ABD'nin adaletin uygulanmasına tepkisi, şiddet kullanmaktır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Eric Garner'ın "nefes alamıyorum" yalvarmalarından 6 yıl sonra, bu sefer başka bir siyahi olan George Floyd, acımasız ve insanlık dışı bir tutuklamadan sonra öldü. Görünüşe göre ABD'nin siyahilere yönelik polis şiddeti sınır tanımıyor ve ABDA her zaman olduğu gibi adaletin uygulanmasına şiddet ve baskıyı artırarak yanıt veriyor’ denildi.

ABD’nin Minneosta eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki siyahi George Floyd, ABD polisi tarafından hastaneye kaldırıldıktan sonra 25 Mayıs pazartesi günü öldü.

ABD basınında çıkan haberlere göre, polis bu vatandaşın "dolandırıcılık" ile suçlandığını iddia etmişti.

2020 yılının ilk dört ayında, 200'den fazla Amerikalının polis şiddetiyle öldürüldüğü bildirildi.