27 May 2020 13:22
Journalist ID: 2394
News Code: 83801754
0 Persons

İran Dışişleri Bakanlığı:

ABD'nin adaletin uygulanmasına tepkisi, şiddet kullanmaktır

ABD'nin adaletin uygulanmasına tepkisi, şiddet kullanmaktır

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı, ‘ABD'nin siyahilere yönelik polis şiddeti sınır tanımıyor. ABD her zaman olduğu gibi adaletin uygulanmasına şiddet ve baskıyı artırarak yanıt veriyor’ ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Eric Garner'ın "nefes alamıyorum" yalvarmalarından 6 yıl sonra, bu sefer başka bir siyahi olan George Floyd, acımasız ve insanlık dışı bir tutuklamadan sonra öldü. Görünüşe göre ABD'nin siyahilere yönelik polis şiddeti sınır tanımıyor ve ABDA her zaman olduğu gibi  adaletin uygulanmasına şiddet ve baskıyı artırarak yanıt veriyor’ denildi.

 ABD’nin Minneosta eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki siyahi George Floyd, ABD polisi tarafından hastaneye kaldırıldıktan sonra 25 Mayıs pazartesi günü öldü.

ABD basınında çıkan haberlere göre, polis bu vatandaşın "dolandırıcılık" ile suçlandığını iddia etmişti.

2020 yılının ilk dört ayında, 200'den fazla Amerikalının polis şiddetiyle öldürüldüğü bildirildi.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 1 =