Sağlık alanında kullanılan İran yapımı Keyvan Cankurtaran Robotu tanıtıldı

Korona salgınının yaşandığı bugünlerde Royal Tosee Paydar Şirketi tarafından bir aydan daha az bir sürede İranlı uzmanlarca tasarlanıp üretilen bu robot, bugün Tahran Korona ile Mücadele Kurulu Başkanı Alirıza Zali, Haşiminejad Hastanesi Başkanı Muhsin Abbasi ve Bilgi Tabalı Ekonomi Kültürünü Yayma Kurulu Sekreteri Perviz Keremi'nin katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Stereo Vision teknolojisini kullanan robot, engel tespit sensoru, vücut ısı ölçeri, kan oksijen seviyesi ölçüm aleti ve diğer sensorların eklenebilme kapasitesi gibi olanaklara sahip.

Ayrıca robot, hasta ile doktor arasında görüntülü ve sesli iletişim, çeşitli odalara yemek ve ilaç taşıma, diğer robotları kontrol etmek için çok boyutlu performans ve hareketli tepsilerde titreşim karşıtı ekranlar gibi olanakları barındırmaktadır.