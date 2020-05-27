İslami Şura Meclisi, dini demokrasinin simgesidir

İslami Şura Meclisi 11. dönemi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'İran tarihinde demokrasinin ilk temeli olan parlamento, 114 yıl önce dönemin Milli Şura Meclisi'nin kurulması ile oluştu' diye konuştu.

İran'ın bilim ve teknoloji alanında 2013 yılında 21. sıradan halihazırda dünyanın 16.'sına, inovasyın açısından 131.'likten 61.'liğe yükseldiği kaydeden Ruhani, İran'ın ekonomik ve sosyal alanda büyük sıçramalar yaşadığını ifade etti.

Korona salgınının İtan'da kontrol altına alındığına değinen Ruhani, 'Ülke çapında koronayı tamamen kontrol altına alma noktasına yaklaştık. 20 ilde bunu başardık ve 11 ilimizde de önümüzdeki haftalarda bunu başarmayı umuyoruz' değerrlendirmesinde bulundu.

Sağlık sisteminin koronavirüse karşı mücadelesine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Korona ile mücadele konusunda dünyada başarılı ülkeler listesine eklenmemiz, hükümetizce sağlık sisteminin temellerinin sağlam atılmasından kaynaklıır. Ülke sağlık sistemi, hastane yatak sayısı ve ekipmanar dahil 2013 yılına kıyasla 2 katına çıktı' diye belirtti.

İran'ın askeri yönden de 22.'likten dünyada 14. olarak yükseldiğinin altını çizen Ruhani, 'Son yıllarda askeri gücümüzde büyük değişimler yaşanmıştır. Düşmanlar bütün psikolojik ve ekonomik baskılarla İslam Devrimi'nin 40. yıldönümünü kutlamamızı engellemeye çalışsa da onların emellerine karşı durduğumuz için onlar ülkede kriz çıkarma hedeflerinde başarılı olamadı' diye ekledi.