İslami Şura Meclisi 11. Dönemi İslam İnkılabı Rehberi'nin mesajı ile başladı

Bu törende Ayetullah Hameneyi'nin mesajını İslam İnkılabı Rehberi Ofisi Başkanı Hücceatü'l-islam Gülpayegani okudu.

İslam İnkılabı Rehberi mesajında; 'İmam Humeyni, İslami Şura Meclisi'ni işlerin başı olarak bildirdi. Kanunu ülkeyi Anayasada belirlenen zirve ve hedeflere giden yol olarak görürsek parlamento, bu hayati yolu açmaya taahhütlüdür' ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei bu mesajında ülkenin koşulları ve öncelikleri hakkında doğru bilgi sahibi olma, aktif ve düzenli katılım, güvenilirlik, uzmanlık ve yasal görevlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomi ve kültürün ülkenin öncelikleri olduğuna dikkati çeken İslam İnkılabı Rehberi, ulusal ekonominin ana hatları olan istihdam, üretim, enflasyon, ulusal para birimi, savurganlık ve benzeri konulara değindi.

Her dönemde yeni meclisin başlangıcında milletvekilleri açılış töreninden sonra İmam Humeyni mezarına giderek İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun ideallerine olan bağlılıklarını yeniliyorlardı, ancak bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle bu tören düzenlenmedi.

290 üyeli İslami Şura Meclisi'ne seçilen milletvekilleri dört yıl boyunca görevlerini yapmaktadır.

Yasaya göre; Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı'nın diğer üyeleri, Meclis üyeleri tarafından gelecekteki halka açık toplantılarda seçilerek atanır.