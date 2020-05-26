26 May 2020 15:54
Journalist ID: 2394
News Code: 83800824
0 Persons

Asya Şampiyonlar Ligi en iyi golü İranlı bir futbolcu tarafından atıldı

Asya Şampiyonlar Ligi en iyi golü İranlı bir futbolcu tarafından atıldı

Tahran,İRNA- Perspolis Futbol Takımı kaptanının El Cezire'ye karşı attığı gol, Asya Şampiyonlar Ligi'nin son dakikalarının en iyi golü olarak seçildi.

En iyi golün seçilmesi için yapılan ankette, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Asya Şampiyonlar Ligi'nin son dakikalarında en iyi golu seçmeye çalıştı. Bunun sonucunda da Celal Hüseyini’nin El Cezire’ye karşı 2018'de UAE'de attığı gol, bu ankette en iyi gol olarak seçildi.

Ankette Celal Hüseyini, Japon Koki Yonkura, Koreli Kyon Wong, Çinli Hau Woo-chunmin ve Suudi Arabistanlı Abdul Rahman Garib ile yarışarak oyların yüzde 91'ini aldı ve son dakikalarda en iyi gol atan futbolcu unvanını elde etti.

Abdul Rahman Garib'in Pahtakor karşısında attığı gol de %7 oyla ikinci oldu.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 15 =