Asya Şampiyonlar Ligi en iyi golü İranlı bir futbolcu tarafından atıldı

En iyi golün seçilmesi için yapılan ankette, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Asya Şampiyonlar Ligi'nin son dakikalarında en iyi golu seçmeye çalıştı. Bunun sonucunda da Celal Hüseyini’nin El Cezire’ye karşı 2018'de UAE'de attığı gol, bu ankette en iyi gol olarak seçildi.

Ankette Celal Hüseyini, Japon Koki Yonkura, Koreli Kyon Wong, Çinli Hau Woo-chunmin ve Suudi Arabistanlı Abdul Rahman Garib ile yarışarak oyların yüzde 91'ini aldı ve son dakikalarda en iyi gol atan futbolcu unvanını elde etti.

Abdul Rahman Garib'in Pahtakor karşısında attığı gol de %7 oyla ikinci oldu.