İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 109 bin 437'ye ulaştı

Dünden bu yana 1787 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 57’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 508’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 139 bin 511’e yükseldiğini, 109 bin 437 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 567 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 837 bin 90 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye bildirdi.

Sağlık ve güvenlik önerilerinin hala yerinde olduğunu söyleyen Cihanpur, 'Korona virüse karşı mücadeleyi halkımızın işbirliğiyle, sosyal mesafeyi kouayarak , gereksiz trafikten kaçınarak ve kalabalık yerlerde maske kullanarak sürdürmeyi umuyoruz. Çoğu ilde istikrarlı bir yakalanma eğilimi rapor edildi. Huzistan'daki vaka sayısında kademeli bir düşüş de gözlemliyotuz’ diye ekledi.

İran, okulları ve üniversiteleri kapatmaktan kültürel ve dini toplantıların iptaline kadar korona salgınının yayılmasını durdurmak için çok sayıda adım attı. Aynı zamanda halka açık yerler dezenfekte edilmektedir