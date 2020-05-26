İran'dan Fars Körfezi ülkelerine nano seramik ve çini ihracatı

Negar Gostercavid Bilgi Tabanlı Şirketi Genel Müdürü Rozita Gülpur, şirketin ürünlerinde nano kaplama kullanma tarihiyle ilgili olarak, ’Birkaç yıl önce, nano kaplamalar kullanmaya karar verdik, bu nedenle makine satın almak için yabancı şirketlere gittik ve birkaç farklı cihazı inceledik, ancak yabancı cihaz satın almanın ve aynı zamanda yerli üreticilerin değerlendirilmesindeki engelleri ve sorunları inceledikten sonra, bir İran üretimi makineyi almaya karar ı aldık’ dedi.

Nano dekoratif kaplamalar alanındaki aktiviteden bu yana yaklaşık üç yıl geçtiğimne işaret eden Gülpur, İran üretimi makinanın performansından memnun olduklarını belirterek, 'Böylece bu makine ile üretilen ürünler zaten dış pazarlara ulaştı,,. Fars Körfezi, Orta Asya ülkeleri ve komşu ülkelere ihracatlar gerçekleştirdik. Örneğin bugüne kadar 216 bin adet 30 x 60 karo ve iki milyondan fazla Negar Gostar Cavid şirketinin dekoratif karoları ihraç edilmiştir. Yerli üretimi makinanın kullanımının güvenilir teknik destek, teknolojinin daha kolay finansmanı ve lokalizasyonu gibi avantajları var ve şu anda altın ve gümüş dekoratif renkler oluşturmak için titanyum kaplamalar kullandılmaktadır' diye belirtti.

Negar Goster Cavid Bilgi Tabanlı Şirketi Genel Müdürü ayrıca bu ürünlerin iç pazar tarafindan hoş karşılandığını duyurarak, ‘Şu anda nano kaplamalı olan Negar Gostar Cavid Şirketi'nin seramik karoları konferans salonlarında, evlerde, iç dekorasyonlarda ve birçok büyük projede kullanılmaktadır’ diye ekledi.