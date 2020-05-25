Musevi: Amerika başka ülkeler için hüküm verecek konnumda dğildir

Amerikan Dışişleri Bakanlığının sön raporu ile ilgili açıklamada bulunan Musevi, rapordaki ithamların sahte, komplo amaçlı ve evhamlar olduğunu ve psikolojik savaş ile baskı yaratma için ortaya atıldığını söyledi.

Amerika’nın son yüz yılda dünyanın en az 55 ülkesine müdahalelerde bulunduğunu ifade eden Musevi, bu müdahalelerin yüzlerce araştırma kitabı ile ispatlandığını söyledi.

Amerika’nın 2017 yılından bu yana 33 ülkeye ambargo uyguladığını ve bu ambargoların o ülke halklarına tahrip edici ve ağır sonuçları olduğunu ifade eden Musevi, bu ülkenin kısa tarihinde 135 büyük savaşa katıldığını ve 243 yıllık kısa hayatının 16 senesini tüm silahları kullandığı savaşlarla geçirdiğini söyledi.

Amerika’nın direkt ve endirekt olarak bugüne kadar 79 darbeye karıştığını ve bir çok ülkede hükümetler aleyhindeki kargaşaları yönettiğini belirten Musevi, Amerika’nın 35 faşist ve uyuşturucu kaçakçısı yönetimi desteklediğini söyledi.

Amerika’nın karnesinde dünya liderlerini dinlendiğini ifade eden Musevi, 1960 yılından bu yana Amerika’nın en az 8 terörist grubu desteklediğini ve İran’da 17 bin vatandaşın teröründen sorulu olduğunu ifade etti.

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2012