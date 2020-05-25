İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 107 bin 713’e ulaştı

Dünden bu yana 2023 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 34’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 451’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 137 bin 724’e yükseldiğini, 107 bin 713 kişinin ise iyileştiğini belirterek koronavirüs hastalarından 2 bin 585 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 818 bin 917 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

İran, okulları ve üniversiteleri kapatmaktan kültürel ve dini toplantıların iptaline kadar korona salgınının yayılmasını durdurmak için çok sayıda adım attı. Aynı zamanda halka açık yerler dezenfekte edilmektedir

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2012