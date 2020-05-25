İran, Çin’in içişlerine müdaaleyi mahkum etti

Musevi yaptığı açıklamada, ‘’Diğe ülkelerin içişlerina müahaleden kaçıma, toprak bütünlüklerine ve egemenliklerine saygı İran’ınn değişmez ış politika ilkelerindendir. Bu ilkeleri çerçevesinde İran tek Çin ülkeesine saygıya vurgu yaparak o ülkein milli egemenlik ve toprak bütünlüğünne müdahaleleri mahkum etmekte ve Hong Kong halkının istikrar, refah ve güvnliği doğrultusunnda kaunların tam uygulanmasına vurgu yapmaktadır. ‘’ dedi.

ABD yetkilileri son günlerde Çin içişlerine karışan ve Hong Kong’u karıştıracak beyannatlarda bulunmuşlardır.

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2012