24 May 2020 17:27
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News Code: 83799346
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İran ve Irak, terörizmle mücadeleye vurgu yaptılar

İran ve Irak, terörizmle mücadeleye vurgu yaptılar

Tahran, IRNA- İran’ın Irak Büyükelçisi İraj Mescidi ve Askeri Ataşesi Mustafa Muradiyan, Irak İçişleri Bakanı Osma Elğanemi ile terörizmle mücadeleye vurgu yaptılar.

Mescidi, Irakşı Bakanın Ramazan Bayramını kutlayarak, kendisine başarılar dilediler.

Taraflar görüşmede koronavirüsü, iki ülke arasınddaki konsolosluk faaliyetlerinin hızlandırılması, tarafların terörizmle mücaddelede ve sınır işbirliği hususlarını gündeme getirdiler.

Elğanemei de İran’ın ülkesinnnin IŞİD ile mücadelesine verdiği desteklere telşekkür ederek, ülkesinnnin İran ile terörizm dahil çeşitli alanlarda işbirliğie hazır olduğunu belirtti.

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2012

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