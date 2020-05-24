İran ve Irak, terörizmle mücadeleye vurgu yaptılar

Mescidi, Irakşı Bakanın Ramazan Bayramını kutlayarak, kendisine başarılar dilediler.

Taraflar görüşmede koronavirüsü, iki ülke arasınddaki konsolosluk faaliyetlerinin hızlandırılması, tarafların terörizmle mücaddelede ve sınır işbirliği hususlarını gündeme getirdiler.

Elğanemei de İran’ın ülkesinnnin IŞİD ile mücadelesine verdiği desteklere telşekkür ederek, ülkesinnnin İran ile terörizm dahil çeşitli alanlarda işbirliğie hazır olduğunu belirtti.

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2012