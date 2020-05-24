Ruhani, İran-Türkiye arasındaki kara ve hava sınırlarının açılmasına vurgu yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Receğ Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapan Ruhani, Tahran-Ankara ilişkilerinin gelişmesi ve derinleşmesi için iki ülkenin virüs ile mücadele hususunda işbirliği ve tecrübelerini paylaşmasınnın önemli olduğunu söyledi.

İki Cumhurbaşkanı korona virüsünün tamamlanması ve yakın gelecekte Ortak Ekonomik Komisyonların yeniden oluşması ile iki ülke ekonomik ilişkilerinide hareketlenmenin yanında eski anlaşmalarınn uygulanması hususunda umutlu olduklarını söyledi.

İki Cumhurbaşkanı koronavirüs ile mücadele hususnda iki ülkenin tecrübelerini paylaşmaya vvurgu yaptılar.

Ruhani, ‘’Mevcut şartlarda sağlık ve protokollerine uyularak taraflar arasındaki ticari ve mal paylaşaımının başlamasına vurgu yaptı.

Erdoğan da korona virüs ile tecrübelerin paylaşımının yararlı olacağınnı belirterek, sınnırların açılması için gerekli direktifleri vereceğini söyledi.

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2012