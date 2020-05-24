İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 105 bin 801’e ulaştı

Dünden bu yana 2180 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 58’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 417’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 135 bin 701’e yükseldiğini, 105 bin 801 kişinin ise iyileştiğini belirterek koronavirüs hastalarından 2 bin 615 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 800 bin 519 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

İran, okulları ve üniversiteleri kapatmaktan kültürel ve dini toplantıların iptaline kadar korona salgınının yayılmasını durdurmak için çok sayıda adım attı. Aynı zamanda halka açık yerler dezenfekte edilmektedir

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2012