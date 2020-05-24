Venezuela Petrol Bakanı İran’ı takddir etti

El Aissami, Twitter hesabından yaptığı açıklamda, ‘’İran ve Vennezuela’nın enerji alannında işbirliği, OPEC üyesi iki ülkeyi birleştirdiği gibi Hidrokarbon sanayinin bilinmsel ve ürretim alanında işbirliğini sağlıyor. Kardeşlerim Teşekkürler. ‘’ diya yazdı.

El Aissami başka bir mesajında, ‘’ Cumhurbaşkanı Madoro ve tüm Vennezuela vatanaşları tarafında limanlarımıza gelmek isteye İran tankerlerine selam ve saygılarımı sunuyorum. Bu enreji işbirliği tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesi yönünde ve halkımızın yararıadır. ‘’ dedi.

Diğer taraftan Venezuela Stratejik Operasyonlar Komutanı General Remigio Sbalos da Twitter’den yaptığı açıklada, ‘’Venezuela silahlı kuvvetleri İran’ın tankerleri ile ilan ettiği bilkikteliğine teşekkür ediyor. ‘’ dedi.

Ülkesinin deniz ve hava kuvvetlerinin İran tankerlerini koruduğuna işaret eden Sbalos, Madoru’nun barış diplomasisine teşekkürler. Venezula halkı biz ülkenizin düşmanları ile savaşa devam edeceğiz ve Madoro’un stratejisi sayesidde biz zafer kazanacağız. Tüm teröristleri esir almak istiyoruz. ‘’ dedi.

2004 yılı yapılan Forçun taker, İran bayrağı ile faaliyet göstermektedir ve 13 Mart tarihinde İran Şehit Recai limanını İran Güney Batı sularına doğru terk etti.

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2012