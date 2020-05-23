Süleyman Soylu, ABD'nin İranlı meslektaşını yaptırım listesini almasını kınadı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Soylu bu telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı'nı tebrik ettikten sonra ABD'nin Rahmani Fazli'ye ambargo uyguladığına işaret ederek, 'ABD'liler beyinleri bir mesele ile karşılaşınca, tehdit, yıkım e ambargoyu devreye alıyorlar. Yanınızdayız ve bu duruşumuzda istikrarlıyız' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın korona ile mücadele alanındaki kazanımlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Soylu, iki ülke arasında bu konudaki deneyim ve tecrübelerin paylaşılmasına sıcak baktıklarını ifade etti.

Soylu ayrıca iki ülke içişleri bakanlıkları yetkililerinin yakında doğrudan görüşmelerinin iyi olacağını sözlerine ekledi.

İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazli de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı'nı Türk develti ile halkına tebrik etti.

Soylu'nun kendisini arayarak ABD'nin bu eylemini kınamasından dolayı memnuniyetini dile getiren Rahmai Fazli, ABD'nin her halükarda diğer ülkelerin iç işlerine karışmayı amaç edindiğini söyledi.

ABD'nin son ambargo açıklamasının kökünde onların İran'ın iç işlerine karışma konusunda bozguna uğramalarının yattığının altını çizen İran İçişleri Bakanı, 'ABD, İran'da istilrarsızlık, güvensizlik ve iç savaş çıkarma konusunda yenildiye uğramıştır. Onlar geçen yılki Kasım olaylarında protestoları kışkırtarak İran'ı karıştırmak için ellerinden geleni yapsa da istedikleri sonucu elde etmedi' açıklamasını yaptı.

İran'ın iç güvenliğinin İran halkı ile hükümeti için önem taşıdığına dikkati çeken İranlı yetkili, 'Başta ABD olmak üzer asla yabancı ülkelerin iç işlerimize karışmasına müsaade etmeyiz. ABD bütün İran halkını hatta korona koşullarında bile ambargo altına almış ve biz de halktan bir parça olarak yaptırıma tabi tutulduk' ifadesine yer verdi.

ABD'nin IŞİD ve diğer terör örgütlerine verdiği desteğe değinen Rahmani Fazli, 'Başta komşu ülkeler olmak üzere bölge ülkeleri olarak bölge güvenliğinin artması e siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkilerinin derinleşmesi içi elimizden geleni yapmak zorundayız' diye belirtti.

ABD'nin bölgede tek taraflı ve acımasız politikalarında yenik düştüğünü vurgulayan İran İçişleri Bakanı, 'ABD'nin son yaptıkları iç kamuoyuna yöneliktir ve bu ülkedeki başkanlık seçimleri için yapılmıştır. Bunun da kesinlikle tasarımcıları için sonuç vermeyeceği kanısındayız' diye kaydetti.

İran ve Türkiye'nin başta sınır meseleleri, örgütlü suçlar ve terör olmak üzere çeşitli alanlarda iyi ilişkilere sahip olduklarını dile getiren Rahmani Fazli, 'İki ülke güvenlik kuvvetleri arasındaki iş birliği ve ilişkiler iyi düzeyde ve bu konudaki iş birliğimizi artırmalıyız. Terör örgütlerinin yıkıcı eylemlerini müsaade etmemeliyiz ve bu alanda her türlü iş birliği yapmaya sıcak bakıyoruz. Ayrıca iki ülke sınırındaki ekonomik aktivitelerin artması gerektiği görüşündeyiz' diye konuştu.

Türkiye sınırlarında günlerce beklemek zorunda kalan İran tırlarının geçişine izin verildiğine işaret eden İranlı yetkili, terör örgütleri tarafından İran-Türkiye doğalgaz boru hattının saldırıya uğradığına değinerek, hattın onarımının yapılması için sürecin hızlandırılmasını istediklerini dile getirdi.

Rahmani Fazli ayrıca Soylu'yu dost ve kardeş olarak gördüklerine işaret ederek, Soylu'ya verdiği katkı ve destekten dolayı teşekkür ettiklerini açıkladı.

İran'ın korona ile mücadeledeki başarılarından da bahseden İran İçişleri Bakanı, başta korona olmak üzere tüm alanlarda dost ve kardeş ülke Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.