İran'dan Irak'la ekonomik iş birliğini yükseltmeye vurgu

İran Parlamentosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Iraklı mevkidaşı Halbusi ile telefonda görüşen Laricani, Irak'ta yeni hükümetin göreve gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Laricani, 'İran defalarca kanıtladığı gibi Irak'la ekonomik iş birliğini artırmak ve bu ülkede istikrar ve güvenin güçlendirilmesi için her zaman hazırlığını dile getirmiştir' ifadesini kullandı.

Irak Parlamentosu'nun bu ülkede ulusal çıkarlarla ekonomik gelişmenin sağlanması için yetkin bir hükümetin oluşmasında önemli rol oynadığıınn altını çizen Laricani, Ramazan Bayramı'nı Halbusi'ye tebrik etti ve Irak Parlamento Başkanı'nın İran'ın korona konusundaki deneyimerinden yararlanma talebine olunlu baktıklarını söyledi.

Irak Parlamento Başkanı Halbusi de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını ve korona ile mücadele yolları konusunda ikili iş birliğini artırmanın uygun olacağını belirtti.

Ramazan Bayramı'nı İran halkı ile hükümetine tebrik eden Halbusi, 'İki ülke parlamento başkanlarının istişaret ve görüşmeleri, her zaman ikili iş birliği gelişmesinde olumlu katkılar sunuyor. Bu iş brliğin ikili ve bölgesel alanlarda devam etmesinden yanayız' diye kaydetti.

Irak'ta korona salgınının yayılmasına dikkati çeken Iraklı yetkili, bu ülke sağlıkçılarının korona salgını önlemek içni çalıştıklarını dile getirerek, korona ile mücadele alanında İran'ın edindiği deneyim ve kazanımlardan yararlanmak istediklerini sözleine ekledi.