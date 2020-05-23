İslami Şura Meclisi Başkanı'ndan Ramazan Bayramı kutlaması

Laricani tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler belirtildi:

'Mutlulukla Ramazan Bayramı dolayısıyla canı gönülden tebiklerimi kabul etmenizi dilerim.

Bana göre şimdiki dünyada İslam ülkelerinin parlamentoları, başta korona krizi olmak üzere karşılaştığı sorunlarla mücadele için oynadıkları rollerde etkili olmuşlar ve halihazırda zorlu ve özel koşullardan geçmektedirler. Bu da büyük İslam ümmetinin iş birliği ve dayanışma içerisinde olması için bir zemin oluşturmaktadır.

Umarım İslam öğretileri ve müslümanlar arasında güven ve gönül birliği sayesinde İslam dünyasının uygarlığının parlamasına ve bu suretle barış, muhabbet, dostluk ve iş birliği simgesi olan öz İslam'ın çeresinin daha görünür hale gelmesine tanık oluruz.

Fırsatı değerlendirerek Allah'tan bütün İslam ülkeleri parlamento başkanları, halkları ve hükümetlerine mutluluklar ve başarılar dilerim.'