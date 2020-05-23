23 May 2020 22:13
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News Code: 83798816
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Cumhurbaşkanı Ruhani İslam ülkelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Ruhani İslam ülkelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam ülkeleri liderlerine gönderdiği ayrı ayrı mektuplarda, Ramazan Bayramı'nın İslami devletlerle halklarına tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani mesajında, 'Ramazan Bayramı, Allah'a ulaşmak için çalışan ve doğru yoldan sapmayan salih kulların şenlik anı ve Allah sınavından geçme vaktidir' ifadesini kullandı.

Ruhani mesajının devamında şu cümleleri dile getirdi:

'Bu aziz bayram sayesinde ve uzmanlarla bilim adamlarının gayreti sonucu başta korona olmak üzere günümüz insanının karşılaştığı sorunları çözerek, İslam ülkeleri halkları ile dünya toplumu için barış ve istikrarın sağlanmasını umarım. Tüm dünya müslümanlarına Allah'tan saygınlık ve mutluluklar dilerim.'

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