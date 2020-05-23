Uluslararası örgütler Siyonistlerin cinayetlerine sessiz

İran'ın Tokyo Büyükelçiliği Kültül Ataşeliği'nden yapılan açıklamaya göre, 70'dan fazla İranlı ve Japon uzman ve Filistin'in Tokyo Büyükelçisi'nin katıldığı 'Filistin ve Kudüs'e Hümaniter Bakış' adlı webinarda konuşan Rahmani Müvehhid, 'BM Mülteciler Yüksek Komiserliği de görevinin Filistinlilere bakmak olmasına karşın görevini yapmamaktadır' diye konuştu.

2020 yılının Filistin işgal edilişinin 72. yıl olduğunu kaydeden İranlı Büyükelçi, 'Bütün bu yıllarda garımeşru İsrail rejimi, mazlum Filistin yerlilerine vahşice saldırarak ve bütün insani geleneklerle semavi dinlerde kınanan insanlık dışı suçlar işleyerek, tüm insan hakları yasa ve kurallarını hiç sayıp çiğnemiş ve emperyalist ve gerici rejimlerin doğrudan yardımı ile yerlerinden edilmiş mazlum Filistin halkına büyük zulümler yaşatmıtır' değerlendirmesinde bulundu.

Bütün bu yıllarda Batı Asya bölgesinin huzur ve güvenlikten yoksun olduğunun altını çizen Rahmani Müvehhid, 'Tarih, Filistinlilerin Sabra, Şetila, Kefer Kasım vb. kamplarda Filistinlilerin topluca Siyonist işgalciler tarafından soykırıma uğradığını kaydetmiştir. Tarih asla binlerce Filistinlinin katliamının uluslararası toplum ve insan hakları destekçileri tarafından ciddiyetle takibe alınmamasını ve ABD başta olmak üzere büyük güçlerin yardımıyla sahte İsrail rejiminin savaş suçları, insan hakları ihlalleri ve ırkçılığını unutmayacaktır' ifadesini kullandı.

İran'ın Tokyo Büyükelçisi Rahmani Müvehhid konuşmasının devamında, 'Filistinlilerin mülteci olmalarının yanı sıra bu toprakların bazı insanları, kendi vatanlarında yaşama hakkı olan ilk haklarını savundukları gerekçesiyle Siyonistlerin hapishanelerinde esir olarak tutulmakta ve çok zor koşullar altında yaşamaktalar. Filistin'i işgal eden rejim, Filistinli mahkumların hak ve hukunu büsbütün çiğneyerek ayaklar altına almaktadır' diye ekledi.

Düm Dünya Kudüs Günü dolayısıyla İran'ın Tokyo Büyükelçiliği Kültür Ataşeliği'nin iş birliği ile 70'dan fazla İranlı ve Japon uzman, İran'ın Tokyo Büyükelçisi Murtaza Rahmani Müvehhid ve Filistin'in Tokyo Büyükelçisi'nin katıldığı 'Filistin ve Kudüs'e Hümaniter Bakış' adlı webinar düzenlendi.