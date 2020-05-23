Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, İslam ülkelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cihnagiri paylaştığı mesajında, 'Allah'tan bu güzel bayram dolayısıyla uzman ve bilim adamlarının gece gündüz demeden çalışarak koronavirüsü tedavi etmelerinde başarılı olmalarını ve dünyanın dört bir yanında sağlık, güvenlik, barış ve huzurun hakim olmasını dilerim' ifadesine yer verdi.

Cihangiri mesajının devamında, 'Ramazan Bayramı, Kur'an-ı Kerim ayetleri sayesinde müminlerin muhlisçe ibadetleri ile nefislerine galip geldiği, kendilerini yetiştirdiği ve Allah katına yaklaştıkları bayramdır. Umarız bu feyiz ve saadet sayesinde ilk fıtri paklığımıza döner ve bu yolda yardımsever ve salih insanlarla yol birliği yaparız' diye ekledi.

Cihangiri ayrıca İslam ülkelerine ve bu ülkelerdeki meslektaşlarına sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu.