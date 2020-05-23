Umarız ABD yanlış bir şey yapmaz

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran-Jatar Ortak Komisyon Toplantısı'nın bir an önce yapılarak iki ülke ekonomik ilişkilerinde büyük bir atılıma neden olmasını umduklarını dile getiren Ruhani, İran ve Katar limanlarının yavaş yavaş iki ülkeye mal taşımacılığı yapması ve Tahran-Doha uçuşlarının başlamasının uygun olacağını açıkladı.

2022 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleneceğine işaret eden Ruhani, İran'ın bu yarışmaların Katar'da iyi bir şekilde düzenlenmesi için yardıma hazır olduğuna dikkati çerekek, 'Bu konuda da İran, gerekli altyapı ve gereksinimlerin karşılanması için elindne geneli yapmak istiyor' diye belirtti.

Bölge güvenlğinin İran için çok önemli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'ABD'denin dünyanın çeşitli bölgelerindeki eylemleri nedemiyle, kabul edilemez koşullar meydana gelmiş, ancak biz asla savaş ve tansiyon başlatan taraf olmayacağız' diye ekledi.

İran-Katar ekonomik ve ticari ilişkileri daha da gelişmeli

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani e bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı İran halkı ile hükümetine tebrik ederek, İran'la ilişklerin her alanda artmasını vurgularken, 'Biz her türlü tansiyon ve gerilime karşıyız ve tansiyonların düşmesi asına çaba sarfedeceğiz' dedi.

Katar Emiri ayrıca iki ülke ekonomik komisyon toplantısının düzenlenmesi ile ikili ilişkilerin her açıdan yükselmesini umduklarını ifde etti.