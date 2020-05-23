İran 'Eller ve Gözler'i Hot Docs Film Festivali Onur Ödülü'nü kazandı

28 Mayıs- 6 Haziran tarihleri arasında online olarak yapılacak 27. Uluslararası Hot Docs Belgesel Film Festivali'nde jürilik, 12 Mayıs'ta yapıldı. Bunun sonucu da İranlı yönetmen Penahberhuda Rızayi, Eller ve Gözler belgeseli ile Dünya Vitrini dalında Onur Ödülü'ne değer görüldü.

Jüri heyetinin bu filmle ilgili açıklamasında, 'Bu güzel ve hoş portrede, fiziksel engellere rağmen sevilen bir çiftin hayat inceliği gözler önüne serilmiştir. Onlar İran'd hayatın bu sahnesinde mütevazı biçimde yaşamaya deva ediyor' ifadesi yer aldı.

57 dakika uzunluğundaki bu belgeselin özetinde, 'Bu film, birinin diğerinin gözü, öbürünün ötesikisine el olduğuna inandığı bir çiftin hayat belgeselidir' ifadesine yer verildi.

Hot Docs Belgesel Film Festivali'nde İran'dan ayrıca Hamid Zülfikari'nin çektiği 'Güneş Kadınları: Görmekle İlgili bir Takvim' isimli belgeseli yer aldı.

Hot Docs Kanada Uluslararası Film Festivali Kuzey Amerika'da yapılan en büyük belgesel festivalidir. Etkinlik, Toronto, Ontario, Kanada'da yapılır. Festivalin 26. yıl dönümü 26 Nisan - 6 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşti ve dünyanın dört bir yanından 246 film ve 16 disiplinlerarası projeye ev sahipliği yaptı.