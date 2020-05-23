İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 104 bin 72'ye ulaştı

Dünden bu yana 1869 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 59’unun daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 359’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 133 bin 521’e yükseldiğini, 104 bin 72 kişinin ise iyileştiğini belirterek koronavirüs hastalarından 2 bin 633 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 781 bin 286 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

İran, okulları ve üniversiteleri kapatmaktan kültürel ve dini toplantıların iptaline kadar korona salgınının yayılmasını durdurmak için çok sayıda adım attı. Aynı zamanda halka açık yerler dezenfekte edilmektedir