İran 'Lunapark'ı 8 uluslararası film festivaline katılacak

Uluslararası festivallerin devamında yakında Polonya'nın Krakow Film Festivali'ne katılacak Lunapark, bunun yanında Hırvatistan Tabor, Afganistan Herat Kadınlar, Endonezya Bali, İtalya Figari, Corti da Sogni ve SorsiCorti festivalleri ile İrlnda Fastnet film festivallerinde diğer filmlerle ödül için yarışacak.

Korona salgını nedeniyle oluşan sorunlardan kaynaklı olarak bu festivallerin birçoğu gecikmeli veya online şekilde düzenlenecek.

Kuzey İrlanda Foyle Film Festivali'nce 2021 Akademi Ödülleri'nde kıs film dalında İran'ın temsilcili olarak seçilen Lunapark, Vodio platformunda gösterime girdiği 40 gün içinde en çok satan film unvanını elde etti.

İran-Kanada ortak yapımı Lunaprk, Kave Mezahiri, Suruş Saidi ve Puyan Sıdki tarafından yapılmıştır.

Sonya Senceri'nin tek oyuncu olarak yer aldığı Lunapark, insanların eğlence için birbiri ile oynadığı küçük bir şehirde gelişen olayları odağına almıştır.