Ulaşım sektöründeki deneyimlerimizi Irak'la paylaşmaya hazırız

Şibli'nin Irak'ın yeni hükümetinde ulaştırma bakanı olarak seçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Mescidi, yeni dönemde iki ülke arasındaki ekonomik gelişmenin öncüsü olan ulaşım sektöründeki iş birliğini gelişmesini umduklarını dile getirdi.

İran'ın ulaşım alanındaki kazanım ve başarılarına dikkati çeken Büyükelçi, dost ve kardeş ülke Irak'a bu alandaki deneyim ve kazanımlarını aktarmaya sıcak baktıklarını ifade etti.

Irak Ulaştırma Bakanı Şibli de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin öneri ve tekliflerini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Şibli, 'Başta ulaştırma sektörü olmk üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağız ve çeşitli projeleri taki edeceğiz' diye belirtti.

İran ve Irak 1400 kilometre uzunluğunda bir sınıra sahiptir.