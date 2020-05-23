Savunma Bakanlığı: İran'ın caydırıcılık gücü yükselmektedir

Hürremşehr'in özgürleştiği güne ithafen paylaşılan mesajda ayrıca, 'Tecavüzcüleri yumuşak savaş ve acımasızca yaptırımlar alanında yenilgiye uğratmak için uyanıklık, ayıklık, düşmanı tanımak ve geniş düşman cephesinin İslami Devrim'e karşı çeşitli komplolarını tanımayı gerektirmektedir' açıklamasına yer verildi.

Savunma Bakanlığı'nın mesajının devamında şu ifadelere yer verildi:

'Savunma sanayi, taahhütlü ve cihadı benimseyen uzmanlarının devrim ruhlu yaklaşımıyla, son 40 yılda gelişme, ambargo engelini aşma ve ülkenin savunma gücünü artırmayı düstur edindiği gibi, günümüzde de yüksek gayret ve olağanüstü hareketle, aktif caydırıcılık gücünü koruyup yükseltmek için İran silahlı kuvvetlerini güçlendirip desteklemeyi önceliği olarak belirlemiştir.

Savunma Bakanlığı olarak İslami Devrim'den sonra Filistin için mücadele alanında yeni bir sayfanın açıldığı, Direniş Cephesi'nin ortaya çıktğı ve güç dengesinin mücadeleci ve mücahitlerin lehine değiştiği göz önüne alınarak, var gücümüzle Direniş Cephesi'ni savunacağız ve gücümüzü artıracağız. Zira mantıksız ve zorba düşman, güç dışında başka bir dilden anlamamaktadır'.

22 Mayıs 1982 yılında (3 Hurdad 1361) İran'ın güneybatısında yr alan ve İran-Irak savaşının ilk aylarında Irak tarafından işgal edilen Hürremşehr Limanı, İran askerleri tarafından özgürleştirildi. Her yıl bu nedenle İran'da etkinlikler düzenlenmektedir.