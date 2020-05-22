22 May 2020 21:24
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News Code: 83797472
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İran Tabipler Birliği, BM Genel Sekreterinden İran aleyhindeki adaetsiz ambargolara müdahale etmesini istedi

İran Tabipler Birliği, BM Genel Sekreterinden İran aleyhindeki adaetsiz ambargolara müdahale etmesini istedi

Tahran, IRNA- İran Tabipler Birliği Başkanı Mohammadreza Zergendi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, İran sağlık sistemi aleyhindeki ambargolara değinerek bu konuya müdahale etmesini istedi.

Zergendi mektubunda Amerika’nın tek taraflı ükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran aleyhine yennniden ambargolar uyguladığına işaretle, bu ambargoların özellikle kovid 19 döneminde İran sağlık alanında krizler yarattığını ve halkınn genel sağlığınnı tehlikeye attığını bildirdi.

Tıbbi hizmetlere ulaşmanın herkesin hakkı olduğu ifade edilen mektupta, AB ambargolarının tıbbi malzemelere ulaşmayı zorlaştırdığından innsan haklarına aykırı oluğu gibi tüm ahhlaki ilkelere dde aykırı olduğu ifade edildi.

Mektupta İran tıp dünyasınan 700 kişinnnin online olarak Amerika ambargolarına dava dilekçesi sundukları ifade edilerek, BM Genel Sekreterinden ambargoların azaltılması yöünde çaba harcaması istendi.

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2012

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