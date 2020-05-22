Vaizi: Kudüs’ü hürriyeti dünya Müslümanların birliği ile elde edileceektir

İnstagram hesabından açıklamada bulunan Vaizi, ‘’ Kudüs Günü, sadece Filistin halkı ile birliktelik günü değil, bugün hak, şerafet ve insanlığı savunma ve zulümle işgale karşı gelme günüdür. ‘’ dedi.

Vaizi, ‘’Kudüs Günü sistematik insan hakların çiğnenmesi ve devlet terörizminde beraat etme günüdür. Mazlumü savunmak ve zulüm karşısına durmak İslami kimliğin özü ve devrimin değişmeğen temellerindendir. Bu stratejide Devrimin Mimarı ve İslam İnkilabı Rehberine uymaktan vazgeçmeyeceğiz. ‘’ dedi.

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2012