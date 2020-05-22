Saadet Partisi Milletvekili Karaduman : Ne olursa olsun İsrail mutlaka zail olacaktır

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Karadumann, Ramazan ayının son cuma gününün Dünya Kudüs günü olduğunu belirterek, "Terör devleti özellikle son 10 yılda saldırılarını arttırarak 3 milyon Filistinliyi Gazze’ye hapsederek çeşitli ambargolarla yıldırmaya çalışmıştır." şeklinde konuştu.

"Terör devletinin" son 10 yılda artan bu baskı, yıldırma ve zulüm uygulamaları karşısında kınamadan başka hiçbir şey yapılmadığını ileri süren Karaduman, "Ne olursa olsun İsrail mutlaka zail olacaktır çünkü kötülük asla ebedi olamaz. Kudüs İslam'ındır. Yaşasın özgür ve bağımsız Filistin." dedi.

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2012