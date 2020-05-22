22 May 2020 15:10
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News Code: 83797263
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 102 bini geçti

İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 102 bini geçti

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 300’e bu hastalığa yakalananların sayısının 131 bin 652’ye yükseldiğini, 102 bin 276 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2311 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 51’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 300’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 131 bin 652’ye yükseldiğini, 102 bin 276 kişinin ise iyileştiğini belirterek koronavirüs hastalarından 2 bin 659 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 763 bin 913 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

Cihanpur son 24 saatte 14 ilde veefat eden sayısının sıfır ve 6 ilde de sadece birer kişi olduğunu belirtti.

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2012

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