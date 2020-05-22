Dışişleri Bakanlığı: Siyonist rejim ölüm makinesidir

Tweet’ler İngilizce olarak Dışişleri Bakanlığınnın sayfasından yayınlandı.

1 - Siyonist rejim özünde insanları katleden bir ölüm makinesidir. Bu makine hiçbir kural ve kanun tanımadan Filistinlileri öldürüyor. 20 yaşında Rezann Elnecar Gazze’den bir yardım gönüllüsüydi. Kendisi 2018 yılında bilinçli şekilde acımasız İsrail güçleri tarafından hedef alındı ve hayatını kaybetti.

2 – İsrail rejiminin çocukları hedef almakta büyük tecübesi vardır. Şehit edilen tüm Filistinli çocuklar silahsızdır ve sadecee hürrüyet ve adalet peşindeydiler fakat hiçbir kurala uymayan İsrail güçleri tarafından hedef alındılar, bu savaş cinayetlerinin en acı örneklerindendir.

3 – Esir Filistinli kadın ve çocuklar Siyonist rejimin acımasızlığının ana kurbanlarıdırlar. Onlar hiçbir açıklama yapılmaksızın toplu halde İsrail tutukevlerinde tutulmaktalar, dövülüyorlar ve işkence görüyorlar. Tutuklu kadın ve çocuklar hemen serbest bırakılmalılar.

4 – Sistematik işkence İsrail’in DNA’sınnda vardır. İsrail, geleneksel olarak Filistinlileerin ölümüne kadar işkence uygulayan şiddet yanlısı bir rejimdir. İsrail’in sistematik işkencesi tüm hukuk dallarıne ve insan haklarına aykırıdır. Bu ilkel ve vahşice bir uygulamadır.

5 – İşgal, İsrail’in temelini oluşturmaktadır buna rağmen genç Filistinli nesiller işgali tahammü etmeyecek ceesarettedir. 19 yaşındaki Ahd Tamimi Filistin’i kurtarmak için bir örnektir.

Filistinlileri herhangi bir kural veya düzenleme olmaksızın öldüren ve feda eden bir ölüm makinesidir. 20 yaşındaki Razan el-Najjar, Gharreh bölgesinden 2018'de vurularak öldürülen gönüllü bir yardım görevlisiydi. İsrail acımasız güçleri onu kasıtlı olarak hedef aldı.

2. İsrail apartheid rejimi masum Filistinli çocukları hedef alma konusunda muazzam bir deneyime sahip. Şehitlerin tüm çocukları silahsızdı ve sadece özgürlük ve adalet istiyorlardı, ancak İsrail kuvvetleri tarafından herhangi bir kural olmaksızın vuruldu. Bu, savaş suçunun iğrenç bir örneğidir.

3. Filistinli kadınlar ve çocuklar acı çekiyor ve Bandar Sartar'da İsrail'deki Siyonist rejimin zulmünün ana kurbanları. İsrail gözaltı tesislerinde herhangi bir gerekçe olmaksızın tutulurken, periyodik olarak ciddi bir şekilde dövülüyor ve işkence görüyorlar. Hemen serbest bırakılmalıdır.

4. Sistematik işkence İsrail DNA'sının bir parçasıdır. İsrail, masum Filistinlilere ölümüne işkence etme politikasıyla şiddetli bir Siyonist rejimdir. İsrail'in sistematik işkencesi, temel insan haklarının yanı sıra tüm haklarla, hatta ilkel haklarla bile çelişmektedir. Bu barbarca bir eylem.

5. İşgal, İsrail ırk ayrımcılığının temelidir. Bununla birlikte, genç nesil Filistinliler işgali hoş görmeyecek kadar cesurlar. Tamimi, Ulusal Kara Kurtuluş Hareketi için bir model olan 19 yaşındaki bir aktivist idi.

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2012