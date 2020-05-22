22 May 2020 11:32
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News Code: 83797034
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Dossier

Zarif: İsrail uluslararası barış ve istikrar için en büyük tehdittir

Zarif: İsrail uluslararası barış ve istikrar için en büyük tehdittir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İsrail’in uluslararası barış ve istikrar için en büyük tehdit olduğunu söyledi.

Zarif, Kudüs Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayınladığı mesajda bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’Kudüs Günü, Filistinlilerin haklarını canlandırma günüdür. İşgalci rejim ve Yahudi yerleşim çabaları yok olmak üzereler. ‘’ dedi.

Zarif, Arapça yayınlanan mesajda, ‘’ İnsan haklarını çiğneyen en büyük taraf İsrail’dir. İsrail bölgede nükleer silaha sahip tek taraftı ve uluslararası barış ve istikrar için en büyük tehdittir.’’ dedi.

Zarif, ‘’ Saldırgan Yüzyıl Anlaşması, Amerika’nın İsrail’in ortağı olduğunu ispatladı ve kendisine bel bağlanmamasını gösterdi. Çözüm yolu referandum yapılmasıdır. ‘’ ifadesini kullandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

Dossier

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