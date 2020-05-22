Dünya Kudüs Günü, İslam İnkılabı Rehberinin Kudüs Günü konuşması başladı

Ayetullahh Hamenei’nin konuşması şu an Televizyonlar ve Radyolardan canlı olarak yayınlanmaktadır.

Bu sene koronavirüs olayınndan dolayı İran kentlerinin hiç birinde Kudüs Günü yürüyüşleri düzenlenmemektedir ve bu seneki Kudüs Gününün ana ekseni Ayetullah Hamenei’nin konuşması olmaktadır.

Bu sene internet ortamında Kudüs Günü ile ilgili birçok program yayınlandı.

İran İslam Cumhuriyetinin kurucusu Merhum Ayetullah Humeyni, 41 sene önce Ramazan ayının son Cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırdılar ve her sene bugünde Müslüman milletler Siyonist rejimin yayılmacı politikalarını mahkum ederek mazlum Filistin milletinin Kudüs’ü işgalcilerden kurtarma ülküsünü destek yürüyüşleri düzenliyordur.

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2012