Kalıcı barışın ana koşulu Filistin milletinin haklarını tam elde edilmesidir

Reisi, İslam Adalet Bakanlarına yazdığı mektuplarda bu konuyu belirterek, İran Yargı Erkinin Filistin milletinin hukukunu elde etmesine ve Siyonist rejimin saldırı ve cinayetlerini İslam ülkeleri ile işbirliği milli, uluslararası mahkemelerde gündeme getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Kudüs Günü dolayısıyla gönderilen mektupta, Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin 70 yıllık çabaları ile Siyonist rejimin işgalinin devam ettiğini belirterek, her milletin ayrılmaz hakkı olan kendi kaderini belirleme hakkına vurgu yaparak, Kudüs Gününün, Kudüs’ün Filistin’in ebedi başkentliğinin tespit günü olduğunu söyledi.

Filistin milletinin kendi hayatını devam etmek için direnişi seçtiğini ifade eden Reisi, İslam ülkelerin yargı sistemlerinin tüm imkanlarını mazlum Filistin halkının haklarının elde edilmesi için kullanılmasını istedi.

Siyonist rejimin Filistin milleti, Suriye ve Lübnan milletleri aleyhindeki saldırı ve cinayetleri ile temel insan hakları, uluslararası hukuk ve insani hukuku ayaklar altına aldığını belirten Reisi, Siyonist rejimin insan haklarını çiğnemede rekorlar kırdığını söyledi.

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2012