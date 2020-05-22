22 May 2020 09:34
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News Code: 83796922
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Dossier

Afganistan Kudüs Destekçileri Konseyi

Kudüs’ün serbest bırakılması dini bir teklif ve tüm Müslümanların sorumluluğudur

Kudüs’ün serbest bırakılması dini bir teklif ve tüm Müslümanların sorumluluğudur

Kabil, IRNA- Afganistan Kudüs Destekçileri Konseyi yayınlaığı bildiride, Kudüs’ün İslami hüviyyetinin Filistin milletinin bir parçası olduğunu belirterek, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’ün serbest bırakılması dini bir teklif ve tüm Müslümanların sorumluluğu olduğunu söyledi.

Bildiride, Amerika’nın Tel Aviv’de temsilciliğinin yasa dışı olduğu gibi bunun Kudüs’e taşımasının da uluslararası anlaşmalar ve kanunlar çerçevesinde yasa dışı olduğu ifade edilerek, Flistinli Müslümanların ölümlerinden Amerika ve İsrail’in sorumlu oldukları ifade edildi.

Bildiride, Siyonistler ve destekçilerinin hiçbir şekilde İslam ümmeti nezdinde beraat edilmeyecekleri vurgulanarak, tüm İslam ümmetinden her zaman Filistin’in yanında olmaları ve desteklemeleri istendi.

Bildiride Afganistan yönetiminden Filistin Devletinin Kabil’de siyasi temsilcilik açmasını istenildi.

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2012

Dossier

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