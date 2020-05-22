Kudüs’ün serbest bırakılması dini bir teklif ve tüm Müslümanların sorumluluğudur

Bildiride, Amerika’nın Tel Aviv’de temsilciliğinin yasa dışı olduğu gibi bunun Kudüs’e taşımasının da uluslararası anlaşmalar ve kanunlar çerçevesinde yasa dışı olduğu ifade edilerek, Flistinli Müslümanların ölümlerinden Amerika ve İsrail’in sorumlu oldukları ifade edildi.

Bildiride, Siyonistler ve destekçilerinin hiçbir şekilde İslam ümmeti nezdinde beraat edilmeyecekleri vurgulanarak, tüm İslam ümmetinden her zaman Filistin’in yanında olmaları ve desteklemeleri istendi.

Bildiride Afganistan yönetiminden Filistin Devletinin Kabil’de siyasi temsilcilik açmasını istenildi.

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2012