Perinçek: Kudüs Günü merhum İmam Humeyni’nin gelecek nesillere bıraktığı bir mirastır

IRNA’ya açıklamada bulunan Vatan Partisi Lideri, ‘’Merhum İmam Humeyni’nin Ramazan’ın son Cuma gününü Kudüs Günü ilan etmesi hepimizin benimsediği çok güzel bir tavırdır, İmam Humeyni böylece Kudüs davasını gelecek 10 yıllara bir miras gibi bırakmış olmuştur. ‘’ dedi.

‘’Kudüs bizim kutsal davamızdır’’ diyen Perinçek, ‘’Biz Yüzyılın Anlaşması şeklinde Amerika ve İsrail’in dayatmak istediği projeyi kökten ve temelden reddediyoruz. Kudüs’ün, Batı Şeria’nın işgalini kabul etmiyoruz.’’ dedi.

Perinçek, Kudüs’ün hiçbir şekilde İsrail’in başkenti olamaycağının altını çizerek, ‘’ Filistin halkının ve Filistin devletinin sonuna kadar yanındayız ve İsrail’in yasa dışı işgallerinin son bulması için kanımızın son damlasına kadar hep beraber mücadele edeceğiz. ‘’ dedi.

Kudüs’ün bütün İslam dünyasının ve aynı zamanda insanlığın ortak mselesi olduğunu ifade eden Perinçek, ‘’Ortak cephede buluşulması için Vatan partisi olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz ve bunu açık şekilde tüm insanlığa ilan ediyoruz’’ ifadesini kullandı.

Perinçek, ‘’İmam Humeyni Kudüs davasında hep tetikte olalım, davamızı unutmayalım diye büyük öngürü ile bize bu vasiyeti bıakmıştır. Biz bunu saygı ila karşılıyoruz ve Kudüs davasında bu vasiyete sonuna kadar uyacağımızı bütün insanlığa ve İslam Dünyasına ilan ediyoruz. ‘’ dedi.

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2012