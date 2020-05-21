Ruhani: Kudüs Günü, Müslümannların, İslam ülkülerini savunmada birlik ve beraberliklerinin simgesidir

Ruhani mesajında, ‘’ Bu sene Kudüs Gününde gerçi mevcut şartlardan dolayı ve sağlık protokollerine uymak ve halkın sağlığı için fiili yürüyüş düzenlenmesi mümkün değildir fakat önemli olan ve Filistin ülküsüne derinlik katan ve düşmanlara korku salan şey, Kudüs’ün kurtarılmasını isteyen yüreklerin manevi varlığıdır ve bu kalplerde işgal altındaki toprakların ilahi zaferin olacağına dair bir şüphe yoktur.’’ dedi.

Ruhani, Kudüs’ün Filistin’in değişmez başkenti olduğuna vurgu yaparak, şüphesiz nihai zaferin mücahitler ve sabr edenlerin olacağını vurguladı.

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2012