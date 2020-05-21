Cihangiri: İran korona ile mücadeledeki tecrübelerini Irak’a aktarmaya hazırdır

Cihangiri Irak Başbakanı Mustaf El Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’ın ilkesel politikasının komşu ülkeler özellikle Irak ile ilişkilerini geliştirme olduğunu belirterek, bu ilişkilerin gelişmesinin istikrar ve dengenin artmasına ve tüm ülkelerin menfaatine olduğunu söyledi.

İran’ı her zaman Irak’ın bağımsızlık, milli egemenlik, toprak bütünlük, siyasi istikrarı ve bölgesel rolüne dönmesi gerektiğine destek verdiğini ifade eden Cihangiri, yabancı güçlerin bölgedeki gerginliği arttırdığını ve Irak Meclisinin yabancı güçlerin çıkmasına yönelik kararının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

El Kazımi de ülkesinin İran ile olan ilişkilere çok önem verdiğini belirterek, ‘’Mevcut şartlarda korona, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ekonomik sorunları geride bırakmak içi işbirliğinizi daha fazla arttırmalıyız. ‘’ dedi.

El Kazımi, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarınnı ortak noktalara dönüştürmek ve bunların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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2012