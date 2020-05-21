Zarif: Filistinliler batı medeniyetinin cinayetlerinin bedelini ödmemeli

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ Medeniyetlerinin nihai yolu gaz odalarında görenlerin referandom ve oy sandıkları ile gerçek bir çözüm yolu isteyenlere saldırmaları mide bulandırıcıdır.’’ dedi.

‘’Neden ABD ve batı bu kada demokrasiden korkuyor: ‘’ sorusunu yönelten Zarif, ‘’ Filistinliler sizin cinayetleriniz veya günahlarınızı bedelini ödememeliler. ‘’ ifadesini kullandı.

Zarif, Kudüs Günü dolayısıyla İslam Radyo Televizyonlar Birliği ile yaptığı konuşmada, Avrupa ülkelerinin bazen Siyonist rejime ikinci düya savaşının bedelini ödediklerini bunun inkar edilemez bir gerçek olduğunu söyledi.Zarif, Filistin konusunun İslam dünyasının eksen konusu olduğunu, bazı İslam ve Arap ülkelerinin kendilerini İsrail politikaları ile koordine etmelerine rağmen bu konunun unutulmayacağını söyledi.

Zarif, ‘’ Siyonist rejim sorunun yerel bir sorun olma görüntüsü verme çabası doğru değildir. Siyonizm konusu ve bunun uluslararası politikaya yarattığı tehlike tüm dünya gündemindedir ve bir çok kişi Avrupa ve Amerika’da açıkça politikalarının Siyonist rejim tarafından rehin alındığını söylüyorlar.’’dedi.

Zarif Amerikalıların Yüzyıl Anlaşmasına girmekle Arap ülkelerinde bazılarınnın da Amerikan vasıtası ile Siyonist rejimle barış yapma umudu olanların umutlarının sahte olduğunu onlara gösterdiğini söyledi.

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2012