Amerikalı akademisyen: Kudüs Günü, dünyanın Siyonnistlerin işgaline muhalefetin simgesidir

Yakubiyan, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Kudüs Günü sloganlarında Fiistin’in kurtarılması ile ilgili slıganların anlamı ile ilgili, ‘’Filistin'in kurtarılması işgale sonnn vermek ve bu coğrafyada yaşayan tüm insanlar için eşit hak elde etmek demektir. Bu vatandaşlar İslami, Yahudi, Mesihi veya Deruzi olabilirler.‘’ dedi.

Amerikan akademisyen, Siyonistler sonrası hür bir Filistin’de nasıl bir düzen olabileceği ile ilgili, ‘’Bu topraklar insani ve dini açıdan çok zengin topraklardır ve oranın tarihi iman ve çoklu kimliklerle var olmuştur. Hür bir Filistin’in anlamı herkes için dini eşitlik sağlamak anlamındadır. ‘’ dedi.

Yakubiyan, bu seneki Kudüs Gününün uluslararası camianın Yüzyıl Anlaşması ve Filistin’in yasa dışı işgaline karşı olduğunu ilan etmesinden dolayı önemli olduğunu söyledi.

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2012