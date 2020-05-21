Eski Sırp Diplomat: Filistin meselesinin tek çözüm yolu İslam ülkelerinin birliğidir

Petar Stoviç, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Kudüs Gününün Filistin ve Filistinlilerin sadece İslam ülkeleri tarafından değil, tüm hür düşüneenler tarafından haklarının desteklendiğini gösterdiğini söyledi.

Petar Stoviç, tüm Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu ve Filistin halkı haricinde hiçbir ülke veya şahıs Filistin’in kayyumu olamaz ve İsrail tavsiyesi ile Trump tarafından önerilen Yüzyılın Anlaşması da geçerli bir öneri olmadığını söyledi.

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2012