21 May 2020 19:23
Journalist ID: 1942
News Code: 83796623
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Dossier

Eski Sırp Diplomat: Filistin meselesinin tek çözüm yolu İslam ülkelerinin birliğidir

Eski Sırp Diplomat: Filistin meselesinin tek çözüm yolu İslam ülkelerinin birliğidir

Tahran, IRNA- Sırbstan’ın eski diplomatlarında Petar Stoviç, Trump’ın en iyi kendi ülkesinin işlerinee bakarak başka ülkelerin işlerine müdahaleden vazgeçmesini tavsiye ederek, ‘’İslam ülkelerinin birlik ve beraberliği ve bu ülkeler tarafından yapılan öneriler Filistin meselesinin tek çözüm yoludur. ‘’ dedi.

Petar Stoviç, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Kudüs Gününün Filistin ve Filistinlilerin sadece İslam ülkeleri tarafından değil, tüm hür düşüneenler tarafından haklarının desteklendiğini gösterdiğini söyledi.

Petar Stoviç, tüm Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu ve Filistin halkı haricinde hiçbir ülke veya şahıs Filistin’in kayyumu olamaz ve İsrail tavsiyesi ile Trump tarafından önerilen Yüzyılın Anlaşması da geçerli bir öneri olmadığını söyledi.

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2012

Dossier

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